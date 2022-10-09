Срочный выкуп авто в Москве
- Адекватно оценим автомобиль в любом состоянии
- Лучшие цены на выкуп до 98% от рыночной стоимости
- Бесплатные услуги по оформлению и эвакуации
- Бесплатный выезд на оценку к вашему дому
- Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
- Работаем круглосуточно и без выходных 24/7
Заполните заявку или позвоните, никаких обязательств, узнайте цену выкупа сегодня.
Продать автомобиль в Москве за 1 день
60 минут бесплатно в любой регион России
Услуги автовыкупа
Выберете интересующую услугу по автовыкупу, мы организуем быстрый выкуп как проблемных авто, так и купим авто, которые не имеют проблем. Покупаем любые машины, какими они не были. Наша компания предоставляет широкий выбор услуг по автовыкупу, тут представлены одни из наиболее востребованных. Если Вы не нашли нужный раздел или не можете разобраться, наберите нам по телефону и мы обязательно Вам поможем!
Работаем с выездом в любой район Москвы
Для Вашего удобства, что бы Вы не теряли время и нервы стоя в пробках, мы осуществляем выезд во все районы Москвы: ЮВАО, ВАО, ЗАО, САО, ЮЗАО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЦАО, Троицке, Зеленограде, Новомосковском АО. Мы делаем наш сервис удобным, поскольку не каждому клиенту может понравится озвученная сумма, мы дорожим нашей репутацией и временем клиента. Что бы Вы не катались впустую, мы приедем к Вам сами, абсолютно бесплатно, без каких либо претензий если Вы откажитесь от наших услуг. Мы оптимально лояльны к любому клиенту!
Что необходимо для выкупа авто?
Ключи
У автомобиля должны быть ключи, но если их нет, то и это не проблема
Паспорт
Необходим документ удостоверяющий личность хозяина машины
Документы
У автомобиля должен присутствовать либо ПТС или Свидетельство ТС
Доверенность
Хотите продать машину по доверенности? Купим без лишних вопросов
Отправьте расчет через наш калькулятор
Заполните все пункты, для быстрого расчета стоимости Вашего автомобиля на выкуп.
Срочный выкуп автомобилей — компания «Империя Выкупа»
Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время выкупили очень много подержанных автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины снимаются с учета. Обращение за услугами срочного выкупа авто может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести новое транспортное средство, ну а зачастую нам просто нужна большая сумма денег. В любом случае срочность является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема.
Предлагаем услуги по скупке автомобилей во всех регионах России. Наша скупка машин является надежной компанией которая занимает лидирующие позиции в сфере покупки машин у населения. Мы предлагаем самые выгодные условия если Вы хотите продать свой автомобиль. Почему люди обращаются именно к нам?
- Мы предлагаем объективную оценку автомобиля
- Лучшие цены на срочный выкуп до 95% от рыночной стоимости машины
- Бесплатные услуги по оформлению
- Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
Как продать автомобиль срочно в скупку?
Чтобы продать автомобиль в срочный выкуп, необходимо оставить заявку на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию, можете указать, какую стоимость Вы желаете получить за свою машину, но не забывайте, компании по выкупу покупают машины чуть ниже рыночных цен.
Бесплатные услуги
- Оценка автомобиля — бесплатно!
- Выезд оценщика — бесплатно!
- Выплачиваем до 95% от рынка.
- Оформление на месте совершения сделки.
- Эвакуатор для авто — бесплатно!
- Выезд в любо регион — бесплатно!
Плюсы работы нашего выкупа
- Дороже CarPrice!
- Дороже Trade-in!
- Юридическая помощь бесплатная
- Расчет наличными или на карту
- Выкупаем любые автомобили абсолютно!
- Мы круглосуточный выкуп авто!
- Выплачиваем до 20 млн.рублей
- Работаем с юридическими лицами
Что мы выкупаем?
- Отечественные и иномарки с 1990 года выпуска.
- Грузовые — коммерческий транспорт
- Любые кузова гражданского транспорта
- Прицепы
- Спецтехнику
- Мототехнику
- Любые авто
Выкупим авто любого производства
Выкуп автомобилей любого производства: немецкие, японские, американские, корейские, китайские, английские, итальянские, индийские, французские. Купим с любым типом двигателя: бензиновые, дизельные, гибридными и электрическими двигателями. Компания «Империя Выкупа» купим автомобиль любого производства и годов выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не покупаем такие автомобили. Мы купим все, что передвигается или не передвигается в настоящий момент.
Продайте свой автомобиль быстро
Хотите быстро продать автомобиль с пробегом, получить консультацию или интересуетесь условиями автовыкупа, просто оставьте заявку на нашем сайте, закажите обратный звонок или наберите нам по телефону, мы ответим на все Ваши вопросы.
Мы не обязываем Вас продавать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать продать свой автомобиль нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку, предложим выгодные условия, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле :-).
Автомобили, выкупленные нашей компанией
Kia Ceed, 2007, 1.6 механика, 4 хозяина, юридически чистая, пробег 150.000 км, выкуплена за 200 000 рублей
Lexus LX 450d, 2016 года, 1 хозяин, юридически чистая, пробег 90.000 км, выкуплена за 3.700.000 рублей
Skoda Rapid, 2015, 1.6 АКПП, 2 хозяина, юридически чистая, пробег 120.000 км, выкуплена за 300 000 рублей
Toyota Land Cruiser 200, 2013, 4.5 дизель, 3 хозяина, юридически чистая, пробег 280.000 км, выкуплена за 2.000.000 рублей
Ford Focus 2, 2006, 1.6 МКПП, 6 хозяев, юридически чистая, есть проблемы, пробег 250.000 км, выкуплена за 100 000 рублей
BMW X1, 2014, 2.0 АКПП, 3 хозяина, юридически чистая, пробег 180.000 км, выкуплена за 700 000 рублей
Выкуплено автомобилей за 2021 год
Контакты и адрес нашей компании
Варшавское шоссе 56, стр.2
Круглосуточно 24 часа
Без выходных
Телефоны
+7 (495) 790-87-43 | +7 (903) 790-87-43
e-mail: info@avtoskupk.ru